فيلم سينمائي من صناعة إماراتية يضع دبي في قلب صناعة السينما العالمية

في لحظة غير مسبوقة لصناعة السينما في المنطقة، أعلنت "استوديوهات دبي" بالتعاون مع المخرج والمنتج الإماراتي المبدع علي مصطفى عن إطلاق فيلم "City of Life Continuum"، الجزء الجديد من الفيلم الرائد "City of Life" الذي ترك بصمته العميقة في عام 2009. وقد انطلق التصوير في دبي بتاريخ 17 فبراير، ليضع حجر الأساس لأحد أضخم المشاريع السينمائية التي شهدتها الإمارات والمنطقة بأسرها.

هذا الفيلم ليس مجرد تكملة، بل تطور سينمائي يجمع بين نخبة من ألمع النجوم من الإمارات، هوليوود، بوليوود والعالم العربي، مقدماً قصة مشوقة تمزج بين العاطفة والإبهار البصري. من خلال رؤية سينمائية جديدة وتقنيات تصوير متطورة، يهدف الفيلم إلى أسر قلوب المشاهدين وإعادة تعريف معايير الإنتاج السينمائي في المنطقة.

- رؤية دبي في صناعة السينما العالمية

وأكد سالم باليوحة المهيري، المدير العام لـ " استوديوهات دبي" والرئيس التنفيذي للمحتوى الاعلامي لمؤسسة دبي للأعلام، على أهمية هذا المشروع قائلاً:

"هذا الفيلم ليس مجرد إنتاج سينمائي، بل هو محطة فارقة في مسيرة دبي السينمائية. إنه شهادة على رؤية "استوديوهات دبي" في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع والإنتاج السينمائي. الدعم الذي حصلنا عليه من الجهات الحكومية، بما في ذلك "مجلس دبي للإعلام"، مكتب دبي للأفلام والألعاب الالكترونية"، "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، "هيئة الطرق والمواصلات" و"شرطة دبي"، يعكس التزاماً راسخاً بتحقيق هذا الطموح. هذه لحظة فخر للإمارات بأسرها، ونحن هنا لنروي قصة تعكس روح دبي المتجددة أمام العالم."

كما انه أضاف عن الفيلم أنه علامة ثقافية فارقة: هذا المشروع ليس مجرد فيلم، بل هو حدث سينمائي تاريخي سيضع دبي في صدارة الإنتاج العالمي. نحن نعمل على صياغة إرث سينمائي عالمي، ونقدم عملاً سينمائياً يرتقي بمستوى الرواية البصرية إلى آفاق جديدة."

- رؤية المخرج: أكثر من مجرد فيلم

وأعرب علي مصطفى، المخرج المبدع وراء "City of Life" و"The Worthy"، عن حماسه قائلاً: "City of Life Continuum هو تحقيق لحلم بدأ قبل أكثر من عقد. هذا الفيلم لا يقتصر فقط على إبراز دبي، بل يسعى إلى جمع المواهب العالمية لخلق قصة ذات طابع عالمي تلامس مختلف الثقافات. نحن نمزج بين أرقى التقنيات السينمائية وأحدث الابتكارات في تكنولوجيا صناعة الأفلام، من أساليب التصوير المتطورة إلى المؤثرات البصرية المبتكرة، لنقدم هذه القصة بطريقة استثنائية تأسر المشاهدين."

- أبطال الفيلم:

•نور النبوي (المصري): نجم "الحريفة" و"الحريفة 2: الريمونتادا"، يعد من أبرز المواهب الصاعدة في السينما المصرية، معروف بأدائه المميز الذي يجذب الأنظار وبنجاحه المتزايد على الساحة العالمية.

•سعود الكعبي (الإماراتي): اشتهر بدوره في "City of Life" والعديد من اعمال أخرى يعود ليستكمل رحلته في تقديم دوره بصورة مختلفة.

•حبيب غلوم (الإماراتي): نجم الدراما الإماراتية المعروف بأعمال مثل "الميراث"، يضفي عمقًا ثقافيًا للفيلم وممتدا من شخصيته في الجزء الأول.

•لين ين (الصينية) :نالت إشادة واسعة عن أدوارها في "The Portable Door" و"Utopia"، وتضفي حضورًا ديناميكيًا وجذابًا إلى الفيلم.

•كايويدي أكينييمي (النمساوي): اشتهر بأدواره في "Vikings: Valhalla" و"Exterritorial" و"I Am Pilate"، ويُعد إضافة قوية إلى طاقم الفيلم بفضل شهرته العالمية وأدائه المتميز.

•إيلودي جريس أوركين (البريطانية-الأمريكية): نجمة "Stranger Things" و"The Burning Girls"، تمنح الفيلم حضورًا دراميًا مؤثرًا.

ويمثل "City of Life Continuum" خطوة جبارة نحو ترسيخ صناعة السينما الإماراتية على المسرح العالمي، وهو عمل طموح يعكس روح دبي المتطلعة للمستقبل، ليكون علامة بارزة في تاريخ السينما الإماراتية.

- عن استوديوهات دبي

استوديوهات دبي، إحدى شركات دبي للإعلام، هو استوديو رائد في إنتاج المحتوى، يتخذ من دبي مقرًا له، ويركز على بناء شراكات استراتيجية مع المنتجين الإقليميين والدوليين. يختص الاستوديو في تطوير محتوى متنوّع عبر المسلسلات والأفلام والوثائقيات، مقدمًا قصصًا مؤثرة تلامس الجمهور الإقليمي والعالمي. ومن خلال التزامه بأعلى معايير الإنتاج ورواية القصص المبتكرة، تساهم استوديوهات دبي في إثراء المشهد الإعلامي والترفيهي محليًا ودوليًا، مما يعزز مكانتها كلاعب أساسي في هذا القطاع.

- عن AFM Films

تأسست AFM Films على يد المخرج والمنتج علي ف. مصطفى، وهي شركة إنتاج إماراتية متخصصة في الأفلام السينمائية. تتميز AFM Films بكونها شركة إنتاج ديناميكية ملتزمة بصناعة أفلام ذات جودة عالية وتأثير قوي، تسعى إلى بناء جسور ثقافية بين الشرق الأوسط وأوروبا. برؤية تهدف إلى تقديم قصص أصيلة ومتنوعة للجمهور العالمي، تنتج AFM Films أفلامًا سينمائية، وثائقية، وأفلامًا قصيرة تعكس رؤى عميقة وتدفع بحدود الإبداع.

تتمثل رسالة AFM Films في إنتاج أعمال أصلية وملهمة تثير الفكر، وتتجاوز الفوارق الثقافية، مما يعزز الحوار والفهم المتبادل. كما تسعى AFM Films إلى دعم المواهب السينمائية، من خلال توفير منصة لعرض قصص قد لا تجد طريقها إلى الجمهور لولا هذا الدعم.