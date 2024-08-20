أبطال مسلسل "حب أعمى" التركي يجتمعون في فيلم عربي

من المقرر أن يجنمع أبطال مسلسل حب أعمى التركي، الذي حصد شعبية واسعة بالعالم العربي، بعد سنوات في فيلم عربي.

وسيتشارك الممثلان بوراك أوزجفيت وهازال فيليز كوتشوك كوشه بطولة الفيلم السعودي التركي المشترك “محمول مكفول” الذي سيتولى إخراجه كل من وسام قطان وتيفور أيضن.

وكان أوزجفيت قد لعب دور كمال في مسلسل حب أعمى، بينما لعبت كوتشوك كوشه دور شقيقته زينب.

وتدور قصة فيلم “محمول مكفول” حول الأحداث التي ستواجهها ثلاثة سيدات، سعوديتان ومصرية، يُتهمن باختطاف أوزجفيت.

والفيلم بطولة خيرية أبو لبن ونيرمين محسن وإنجي وجدان وبوراك أوزجفيت.