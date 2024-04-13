«باراماونت» و«ديزني» تعرضان أولى مشاهد أفلامهما المقبلة

كشفت شركة «باراماونت» عن المشاهد الدموية الأولى لفيلم «غلادياتور2» Gladiator 2 في وقت تبرز تساؤلات بشأن مستقبل هذا الاستوديو الهوليوودي الكبير.

وأظهر المقطع الترويجي للفيلم نجم الجزء الثاني من «غلادياتور»، بول ميسكال، يقاتل في حلبة مدرّج الكولوسيوم، حيث عدد كبير من حيوانات وحيد القرن وقردة البابون المتعطشة للدماء، تحت أنظار مستشار غامض يؤدي دوره دنزل واشنطن. وأكد المخرج ريدلي سكوت في شريط فيديو عُرض في كازينو «سيزرز بالاس» الذي زُيّن بديكور من وحي روما القديمة، أن «غلادياتور2» قد يكون «أروع من الجزء الأول».

وحصل «غلادياتور» الذي أخرجه ريدلي سكوت، وطُرح عام 2000 على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وتولى بطولته راسل كرو وجواكين فينيكس. وقوبلت المشاهد التي عُرضت بحماسة من الجمهور، ما أثار ارتياح شركة «باراماونت بيكتشرز» التي تُعَدّ أحد أقدم استوديوهات هوليوود، وتواجه حالياً مستقبلاً غامضاً. أما شركة «ديزني» فأعلنت فيلمي «موانا 2» Moana 2، المقرر عرضه في الولايات المتحدة في نوفمبر، و«إنسايد آوت 2» Inside Out 2 الذي يُطرح في يونيو. وتحدث المخرج باري جينكينز الحائز جائزة الأوسكار عن «مونلايت» Moonlight عن فيلم «موفازا: ذي لايون كينغ» Mufasa: The Lion King، المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، وهو شريط تسبق أحداثه زمنياً فيلم «ذي لايون كينغ»، أحد أشهر أعمال «ديزني».

وعرضت ديزني أيضاً مشاهد لهاريسون فورد في أول عمل له مع «مارفل: من خلال (كابتن أميركا) برايف نيو وورلد» Captain America: Brave New World، ومن فيلم «ديدبول آند وولفرين» Deadpool & Wolverine من بطولة راين رينولدز وهيو جاكمان، وهو أول شريط عن الأبطال الخارقين من إنتاج «ديزني» مصنّف ضمن فئة «آر» (R)، أي أن الأطفال دون 17 لا يستطيعون أن يشاهدوه.