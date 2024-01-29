مهرجان العين السينمائي يعود بشعار «أخضر»

تحت شعار «السينما الخضراء»، تنطلق الدورة السادسة من فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي في الفترة من الرابع حتى الثامن من فبراير المقبل، إذ سيعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية في مدينة العين.

وأعلن المهرجان أنه سيطرح عدداً من المبادرات والبرامج المختلفة وورش العمل التي يقدمها «العين السينمائي» في دورته الجديدة، ليكمل مسيرته في خدمة «الفن السابع».

وضمن برنامج تكريم «إنجازات الفنانين»، اختار «العين السينمائي» في الدورة السادسة تكريم بعض صنّاع السينما، امتناناً وعرفاناً لما قدموه للثقافة والفن عموماً، وللسينما خصوصاً، ولمسيرتهم الفنية الحافلة بالعديد من الإنجازات وإسهاماتهم الكبيرة للارتقاء بـ«الفن السابع» وهما: الممثل الإماراتي مرعي الحليان، والسينمائي عبدالحميد جمعة الذي تولى تأسيس ورئاسة مهرجان دبي السينمائي الدولي.

واستقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقات المهرجان المختلفة، خصوصاً مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» التي يتنافس على جائزتها الكبرى أفلام طويلة عدة، من أبرزها من الإمارات «دلما» للمخرج حميد السويدي، و«ثلاثة» للمخرجة نائلة الخاجة، و«القافلة تسير» للمخرج صالح كرامة العامري، إلى جانب الفيلم الكويتي «الشرنقة» للمخرج أحمد التركيت.

وضمن مسابقة الصقر الإماراتي القصير، ستعرض تسعة أفلام، منها: «دعاء أمل» للمخرج حمد الحمادي، و«النمر» للمخرج سلطان بن دافون، و«حوار الغد: مقابلة مع السيد بلاستيك» للمخرج ياسر النيادي.

ويتنافس في مسابقة «الصقر الخليجي للأفلام القصيرة» 11 فيلماً.

بينما تعرض شاشات «العين السينمائي» في مسابقة «الصقر لأفلام المقيمين» 13 فيلماً.

وسيعرض «العين السينمائي» باقة من أبرز الأفلام العالمية، والتي ترشح بعضها لنيل جائزة الأوسكار، ضمن مسابقة «الصقر الدولي للأفلام الطويلة».

وأعلن المهرجان، في بيان، أنه استمد «السينما الخضراء»، شعار الدورة السادسة «من ضرورة بشرية حتمية، فالسينما هي الوجه الآخر للإنسانية ومسؤولياتها لا تخلو من الرسائل الملهمة والمهمة، وامتداداً للرؤية العالمية في الحفاظ على البيئة، كان لابد من أن يكون (العين السينمائي) من المشاركين العالميين في البحث عن رحلة سينمائية تقارب هموم البشرية جمعاء، لذا تم استحداث هذا البرنامج الذي يعرض باقة من أهم وأبرز الأفلام البيئية المحلية والعربية والعالمية».

وقال رئيس «العين السينمائي» المدير الفني، عامر سالمين المري: إن «المهرجان سيظل المنصة الأبرز للاحتفاء بصنّاع السينما في المنطقة من المخضرمين والمواهب الشابة، إذ يعيش محبو وعشاق السينما في المنطقة اياماً عدة في حب الفن السابع، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه المهرجان خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف: «بعد جهد وتعب كبيرين، استطاع المهرجان أن يثبت حضوره واستمراريته، وأن يستقطب أهم الأفلام الإماراتية والعربية والعالمية».

رؤية ملهمة

أكد رئيس «العين السينمائي» المدير الفني، عامر سالمين المري، أنه بعد نجاح المهرجان في الدورات السابقة في استحداث برامج متنوعة يأتي هذا العام ببرنامج «السينما الخضراء»، بعد استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بهدف استعراض رؤية سينمائية ملهمة، لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى الشباب، من خلال عرض قصص سينمائية وثائقية طويلة وقصيرة، من مختلف أنحاء العالم، تعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي والتحلي بالمسؤولية البيئية، كما تعزز مفهوم الاستدامة والحفاظ على المحيطات وكوكب الأرض.