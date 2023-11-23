«نابليون».. جثث ودماء بين حرب وحب

قذائف مدفعية تمزق الخيول وتحوّل الجنود إلى أشلاء، جثث تطفو أسفل الثلج، كل هذه مشاهد من ساحة معركة مليئة بالمدفعية وسفك الدماء والفوضى.

وبين هذه المشاهد، تظهر مشاهد لنابليون بونابرت وزوجته جوزفين دو بوارنيه. كان الإمبراطور الفرنسي العظيم مولعاً بزوجته بمقدار ولعه بالسلطة.

ويعتبر فيلم «نابليون» للمخرج ريدلي سكوت، صورة ترسم توازياً بين تعطش نابليون للسلطة وعلاقته المضطربة مع جوزفين، التي كانت أكبر منه بستة أعوام.

وبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس.

وقال سكوت (85 عاماً) لمجلة «ديدلاين» السينمائية: «إن نابليون غزا العالم من أجل الفوز بحبها، وعندما لم ينجح، قام بغزوها من أجل تدميرها. وخلال هذه العملية، دمر نابليون نفسه».

وبميزانية تقدر بـ130 مليون دولار، رسم سكوت معركة عظيمة، وإضافة إلى الممثلة فانيسا كيربي، أعاد سكوت التعاون مع الممثل خواكين فينيكس بعد 23 عاماً. وكان فينيكس قد لعب دوراً مساعداً في فيلم «جلاديتور» (المصارع) خلال عام 2000، حينما جسّد دور الإمبراطور المجنون والقاسي كومودوس.

وقال سكوت: «إنه بالنسبة له، فإن فينيكس هو الوحيد القادر على تجسيد نابليون». وأضاف سكوت أن «فينيكس جسّد في (جلاديتور) شخصية أحد أكثر الاباطرة تعقيداً في تاريخ السينما. والآن، من خلال فيلم نابليون، تمكن فينيكس من القيام بالأمر مجدداً».

ويؤدي فينيكس (49 عاماً) دور شخصية صارمة وكئيبة في أرض المعركة، في دور مشابه لشخصيته في «جلاديتور». ولكن في الوقت نفسه، يقوم بدور المهرج عندما يفر من الساسة أو ينظر بعمق في عيني مومياء فرعونية. ويجيد فينيكس تجسيد مثل هذه التناقضات بمهارة.

ويشتهر سكوت بأعماله التاريخية، فبجانب فيلم «جلاديتور»، الذي قام ببطولته أيضاً الممثل راسل كرو، هناك فيلم «1492 - ذا كونكست أوف باراديز» لممثل جيرارد ديبارديو. ومن خلال فيلم «نابليون» يعرض سكوت ملحمة قوية بصرياً، وإن كان ذلك من خلال مواقع تصوير أقل إبهاراً مقارنة بفيلم «جلاديتور».

ويعرض الفيلم مشاهد معارك جعلت نابليون مشهوراً، مثل انتصاره على البريطانيين في تولون خلال عام 1793، والحملة المصرية، والانقلاب خلال عام 1799، والحملة الروسية المصيرية.

ومن المحتم أن يخاطر أي شخص يعمل على تجسيد شخصية تاريخية بارزة مثل نابليون على شاشة السينما، بمواجهة أحكام من جانب جمهور واسع النطاق، وعدد لا نهائي من الخبراء. وينتقد المتخصصون في شأن نابليون، من بين أمور أخرى، المشهد الافتتاحي للفيلم الذي يظهر بونابرت خلال إعدام الملكة ماري أنطوانيت، حيث كان لا يفترض وجوده في ذلك الوقت.

وقدم سكوت فيلماً يجتاز الحدود بين التاريخ والخيال. إذ إن نابليون لا يعد سيرة ذاتية تاريخية. وخلال العرض الأول للفيلم في متحف الجيش في باريس، تقع مقبرة نابليون أسفل الكاتدرائية المتاخمة لمتحف الجيش، قال فينيكس: «إن الفيلم يركز على الشخصيات الرئيسة وعواطفها».

وقال سكوت إنه «منذ وقت طويل كان مهتماً بنابليون، الذي توّج نفسه إمبراطوراً لفرنسا عندما كان يبلغ من العمر 35 عاماً، وقضى آخر أيامه في المنفى في جزيرة سانت هيلينا الصغيرة في وسط المحيط الأطلنطي». وأضاف سكوت أن «الإمبراطور شخصية رائعة، تجسّد كل شيء، الخير والشر».

وكان نابليون قد التقى جوزفين، التي كانت أرملة تبلغ من العمر 32 عاماً وأنجبت طفلين، خلال حفل في عام 1795. ووقع على الفور في حبها، وبعد عام تزوجا. وبسبب عدم إنجابها لأطفال منه، قام نابليون بتطليق جوزفين عام 1810 من أجل أن يتزوج ماري لويز من النمسا. وقد كتب نابليون أكثر من 200 خطاب حب لجوزفين، تم ذكر الكثير منها في الفيلم.

وتبلغ مدة عرض الفيلم 158 دقيقة، ولكنها ليست كافية لعرض تفاصيل صعود وهبوط نابليون. مع ذلك، من المقرر أن تعرض منصّة «أبل تي في بلس» نسخة من الفيلم تعرض رؤية المخرج مدتها أربع ساعات. وقال سكوت لمجلة «إمباير»: «إن النسخة الكاملة (رائعة)، وتحوى مزيداً من التفاصيل بشأن حياة جوزفين».

• يعتبر فيلم «نابليون» صورة ترسم توازياً بين تعطش نابليون للسلطة، وعلاقته المضطربة مع زوجته جوزفين.

• منصّة «أبل تي في بلس» تعرض رؤية المخرج في نسخة من الفيلم مدتها أربع ساعات.