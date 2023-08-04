MEG 2: THE TRENCH ميغ 2: ذا ترينتش

أثناء إجراء غوص استكشافي في أعماق المحيط، يجب على فريق البحث أن يتعامل مع عملية تعدين خبيثة وميغالودون على قيد الحياة.

في الجزء الثاني من الفيلم يستمر تتبع قصة جوناس، حيث يقرر دراسة ميغالودون بعد اكتشافه أنه مازال موجوداً، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها جوناس هي مواجهة ديناصور غريب يعيش في الماء.

يعرض في ريل سينما.

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بطولة: جيسون ستاثام، سيينا جيلوري، كليف كورتيس سكايلر ساميولز.

إخراج: بين ويتلي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: جون هوبر.