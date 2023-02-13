فيلم «أس بيستاس».. الفائز الأكبر في «الأوسكار الإسبانية»

خرج فيلم «أس بيستاس» بحصاد كبير في حفل توزيع جوائز غويا، الموازية في إسبانيا لجوائز الأوسكار الأميركية. وفاز فيلم رودريغو سوروغويين الذي شارك فيه الممثلان الفرنسيان مارينا فويس ودوني مينوشيه، بتسع جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم إسباني وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، ليكون العمل الفائز الأكبر في الحفل.

وفاز بطل الفيلم دوني مينوشيه (46 عاماً)، بجائزة أفضل ممثل، في أهم مكافأة في سجل الممثل الفرنسي. وقال مينوشيه بالإسبانية لدى تسلمه الجائزة: «كنت محظوظاً لأنني عملت مع ممثلين أحبهم كثيراً». وشكّلت النسخة الـ37 من حفلات توزيع جوائز غويا، أيضاً فرصة لعالم السينما لتكريم المخرج الإسباني كارلوس سورا الذي توفي الجمعة الماضي في منزله بمنطقة مدريد، إذ منحه القائمون على الحدث جائزة غويا فخرية. كذلك، كرمت جوائز غويا أول من أمس، الممثلة الفرنسية جولييت بينوش التي حصلت على جائزة دولية عن «مسيرتها غير العادية» في السينما.

وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت 40 عاماً، شاركت جولييت بينوش في أفلام كثيرة، منها «المريض الإنجليزي» الذي حصلت بفضله على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة في دور ثانوي.