«20 يوماً في ماريوبول» يفوز بجائزة الجمهور للسينما الوثائقية العالمية

فاز فيلم مستيسلاف تشيرنوف الوثائقي «20 يوماً في ماريوبول»، الذي يتناول شهادة شخصية عن الأيام الأولى للحرب الروسية لأوكرانيا بجائزة الجمهور للسينما الوثائقية العالمية في «مهرجان صندانس السينمائي». وأعلن محكمون في فئات مختلفة بالمهرجان عن الفائزين في حفل توزيع للجوائز، أول من أمس، في «بارك سيتي» بولاية يوتاه.

وقال تشيرنوف: «أريد أن أشكر كل من آمن بنا: (الأسوشيتدبرس)، (فرونتلاين)، و(صندانس)، وكل الجماهير التي لم ترفضنا. هذا ليس إنجازاً، إنه امتياز». وكان الفيلم مشروعاً مشتركاً بين «الأسوشيتدبرس» و«فرونتلاين» من «بي بي إس»، ويتكون من 30 ساعة من تصوير تشيرنوف وزملائه في المدينة المحاصرة قبل إخراجهم منها.

وعرضت 12 فيلماً لأول مرة في فئة الفيلم الوثائقي العالمي، منها أفلام عن تغيّر المناخ، وسورية، والنمو خلال سنوات «الأبارتهايد»، و«مسابقة شوبان العالمية للبيانو». وفاز فيلم «ذاكرة أبدية» عن زوجين يواجهان مرض ألزهايمر بجائزة التحكيم الكبرى في الفئة. ومن بين الأفلام الفائزة الأخرى في الفئة نفسها «فانتاستيك ماشين» و«فور كرييتف فيجن» و«اغينست ذا تايد».