«الشارقة السينمائي الدولي».. 6 أيام تستكشف ثقافات وأفلامـــــاً من 43 دولة

مع اقتراب إطلاق «مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب 2022» فعاليات دورته التاسعة، التي تُقام حضورياً على مدار ستة أيام من العاشر حتى الـ15 من الشهر الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، يستعد عُشّاق السينما ومحبو الأفلام لخوض مغامرة متكاملة تبدأ باستكشاف ثقافات 43 دولة حول العالم، مروراً باكتساب المعارف المتعلقة بهذا الفن الأصيل من خلال الجلسات النقاشية، وتنمية المهارات والمواهب الفنية من خلال ورش العمل التفاعلية، وانتهاءً بمقابلة نخبة من المخرجين، وتعزيز الوعي بأهم القضايا الأخلاقية والبيئية من خلال رسائل المهرجان.

ويعرض المهرجان باقة متكاملة من الأفلام تتضمن 95 فيلماً، تم اختيارها من أصل 1717 فيلماً، من 43 دولة، في مواقع عدة تشمل «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، وفوكس سينما «سيتي سنتر الزاهية»، و«مردف سيتي سنتر»، بالإضافة إلى عروض متنقلة تجوب عدداً من مدارس إمارة الشارقة.

فئات ومتحدثون

وتتوزّع الأفلام بواقع 12 فيلماً في فئة «أفلام من صنع الأطفال واليافعين»، و16 فيلماً لفئة «أفلام من صنع الطلبة»، وثمانية أفلام لفئة «أفلام خليجية قصيرة»، وثمانية أفلام لفئة «أفلام دولية قصيرة»، و28 فيلماً لفئة أفلام رسوم متحركة، إضافة إلى 16 فيلماً ضمن فئة «أفلام روائية طويلة»، وأخيراً سبعة أفلام لفئة «أفلام وثائقية»، منها فيلمان يعرضان للمرة الأولى عالمياً، و30 فيلماً تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 11 عرضاً للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي. وتستضيف دورة العام الجاري من المهرجان عدداً من المتحدثين، هم الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والمخرج الإماراتي فاضل المهيري، والفنانة السورية رشا رزق، والمخرجة السورية وعد الخطيب، والممثلة البريطانية ديكسي إيجريكس.

جلسات نقاشية

وينظم المهرجان هذا العام ست جلسات نقاشية هي «توزيع الأفلام القصيرة - من يشتري فيلمي؟» مع غيلو فيتا، المخرج الفني لمهرجان غاريمبا السينمائي الدولي في إيطاليا، و«تدريب صُنّاع الأفلام المستقبليين» مع المخرجة البلجيكية سيونا فيداكوفيتش، و«كيف ندعم المواهب المحلية والدولية» مع جهاد درويش، و«الثقافة السينمائية»، مع المخرجة والمنتجة الحاصلة على جوائز فيردوز بولبوليا عدة، و«لماذا نزور المهرجانات السينمائية» مع المخرج والمنتج محمد سندي، الحائز جوائز عدة، و«برامج مؤسسة (فن)» مع الأستاذة مجد الفارسي.

وتستضيف منصة (فن) عدداً من الورش في ثلاثة استديوهات هي «استديو الاستكشاف»، و«استديو الخبرة»، و«استديو الترفيه».

السجادة الخضراء

ويعرض المهرجان ستة أفلام، ويستضيف صناعها على منصة «السجادة الخضراء» التي تنظَّم للمرة الأولى وتوفر للجمهور فرصة لقاء المخرجين والممثلين والتحدث إليهم حول تجربتهم السينمائية، حيث تعرض فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية ثلاثة أفلام هي The Secret Garden ذا سيكرت غاردن، Croissant كرواسان، The Electrical Life of Louis Wain ذا إلكتريكال لايف أوف لويس واين، في حين يعرض مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات ثلاثة أفلام هي بيبر فلور Paper Flower وحكاية حيThe Neighborhood Storyteller، وفرحة Farha.

مُحكّمون واعدون

وتضم لجنة تحكيم الدورة التاسعة كوكبة من صناع الأفلام والمخرجين والخبراء السينمائيين، ومديري القنوات التلفزيونية والمهرجانات السينمائية، والإعلاميين وأساتذة الجامعات، من 11 دولة عربية وأجنبية، وهي الإمارات والسعودية وعمان والكويت وسورية والعراق، والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وألمانيا وكينيا، حيث يتوزع الحكّام على بقية الفئات الست.

كما يستضيف المهرجان 25 طفلاً وشاباً من المحكمين الواعدين، خريجي ورشة عمل «تأهيل المحكمين» التي نظمها المهرجان تزامناً مع الإجازة الصيفية، حيث ستشرف هذه المجموعة على تحكيم فئة «أفلام من صنع الأطفال والناشئة».

لجان التحكيم

تشمل لجنة تحكيم فئة «أفلام من صنع الطلبة» كلاً من السينمائية الإماراتية أمل الدويلة، والأستاذة المساعدة في جامعة زايد بدبي نادية رحمن، والخبيرة السينمائية البلجيكية سيونا فيداكوفيتش، في حين تضم فئة «أفلام خليجية قصيرة»، الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، والممثلة العمانية بثينة الرئيسي، والمخرج الإماراتي هاني الشيباني.

وتتألف لجنة تحكيم فئة «أفلام روائية قصيرة» من المخرج الإماراتي مسعود أمرالله آل علي، والكاتب والمنتج والمخرج ياسر الياسري، أما فئة «أفلام رسوم متحركة» فتضم الخبيرة السعودية سارة محمد ولدادة، والمنتجة والمخرجة الإماراتية مريم السركال، والمخرجة الكندية - الأميركية لوري غوردون.

وتضم لجنة تحكيم فئة «أفلام وثائقية» الإعلامي والكاتب والمنتج أحمد شهاب الدين، والإعلامية والمخرجة السورية وعد الخطيب، والخبيرة الكينية سوزان مبوغو، بينما تشمل لجنة تحكيم فئة «أفلام روائية طويلة» المخرج الإماراتي نواف الجناحي، وعايدة الحساني، مؤسس شريك في مهرجان فيرين العربي الدولي في زيوريخ.

34 ورشة عمل

تقدم دورة العام الجاري 34 ورشة عمل تعليمية وترفيهية تستهدف الفئات العمرية كافة، لإثراء مخيلة الجيل القادم من عشّاق السينما، ويُقدمها خبراءٌ متخصصون في صناعة السينما بهدف تعزيز روح الابتكار وإثراء مخيلة الأطفال والشباب المشاركين، واكتساب مجموعة متنوّعة من المهارات والمعارف المتعلقة بكل جوانب صناعة السينما، ومهارات فن الرسوم المتحركة الغربية «الأنيميشن» واليابانية «الأنيمي»، وتقنيات تصوير الفيديو والمدونات المرئية «VLOG»، والمؤثرات الصوتية، ومرحلة ما بعد الإنتاج، ويتدربون على كتابة السيناريو والقصص، ومبادئ وضع ميزانيات الأفلام.