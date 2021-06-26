مهرجان أسوان لأفلام المرأة يضيء شاشته على ضفاف النيل

المصدر: القاهرة ■ رويترز

وسط درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية، والبعد عن ذروة الموسم السياحي في جنوب مصر، أطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الخامسة، أول من أمس، بمشاركة عشرات الأفلام العربية والأجنبية.

وكان المهرجان يُقام في السنوات الماضية في شهر فبراير لكن قيود كبح تفشي فيروس كورونا أدت لإرجاء العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مصر منذ بدء الجائحة، ومن بينها مهرجان أسوان.

وأُقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف بحديقة أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور نحو 300 مدعو، من بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومحافظ أسوان أشرف عطية، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان برجر، وعدد من الممثلين والمخرجين والنقاد.

وقالت وزيرة الثقافة «نحن الآن نحتفي بالدورة الخامسة من مهرجان استطاع أن يترك بصمة واضحة ومهمة على مستوى المهرجانات المحلية والدولية، والتي حرصت وزارة الثقافة على تقديم كل سبل الدعم لإقامته وتقديم رسالته».

وأضافت «هو المهرجان المصري الوحيد الذي يسعى لطرح قضايا ومشكلات المرأة، ويحتفي بإبداعها، ويسلط الضوء على مكانتها، والدور المهم الذي تمثله في المجتمع بكل قضاياه المعاصرة، ويضع نصب عينيه تأثيره المكاني كمهرجان عربي نوعي متخصص في أفلام المرأة، من خلال ما يقدمه من أنشطة وفعاليات تتوّج بالتكريمات».

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثلة الفرنسية ماشا مريل، والممثلة المصرية إلهام شاهين، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت والباحثة السينمائية منى البنداري، إضافة إلى الممثلة الشابة دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن عدم الحضور لظروف وفاة والدها ومرض والدتها.

وتشمل مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان 12 فيلماً روائياً وتسجيلياً من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتيفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا.

ويمثل مصر في هذه المسابقة الفيلمان التسجيليان «من وإلى مير» سيناريو وإخراج ماجي مرجان، و«أحلام منسية» سيناريو وإخراج مروة الشرقاوي.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الممثلة المصرية صفية العمري، وعضوية المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما، والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري، ومتخصص برمجة المهرجانات الروماني أوكتافيان دانسيلا.

أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلماً من مصر وسورية ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة.

ويمثل مصر في هذه المسابقة فيلم «لما كان البحر أزرق» للمخرج عمرو السيوفي، في عرضه العالمي الأول، وكذلك فيلم «فراولة» من إخراج منال سعد.

وتتشكل لجنة تحكيم هذه المسابقة من الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرج الهولندي من أصل سوري رُوش عبدالفتاح، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا.

ورش عمل

يتضمن برنامج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الممتد حتى 29 يونيو الجاري ثلاث ورش عمل، هي «السينما والرسوم المتحركة للأطفال» يقدمها إبراهيم سعد مؤسس ومدير مشروع مدرسة الرسوم المتحركة بجمعية جزويت القاهرة، و«توجيه المخرجين الشبان للممثلين» تقدمها الممثلة سلوى محمد علي، و«تطوير الفيلم لأصحاب المشاريع» تقدمها المنتجة خلود سعد.

12 فيلماً روائياً وتسجيلياً في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان.

وزيرة الثقافة المصرية: «المهرجان المصري الوحيد الذي يسعى لطرح قضايا ومشكلات المرأة، ويحتفي بإبداعها».

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