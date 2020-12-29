«العين السينمائي»: 378 فيلماً و5 مبادرات فنية

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

كشف مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي، عامر سالمين المري، عن ملامح الدورة الثالثة من المهرجان، والتي ستقام في مدينة العين، برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 23 وحتى 27 يناير 2021، تحت شعار «سينما المستقبل»، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي فرضتها أزمة «كوفيد-19»، وتداعياتها على العالم، لم تمنع صنّاع الأفلام من أن يشاركوا بأكثر من 378 فيلماً، كما ستشهد الدورة الجديدة اطلاق خمس مبادرات لدعم وتشجيع صناع الأفلام ومحبّي السينما.

وأوضح المري أن إدارة المهرجان حرصت على تنظيم الدورة الثالثة رغم الأوضاع الاستثنائية التي عاشها العالم خلال 2020 جراء «كوفيد-19» ومازالت تفرض ظلالها وتداعياتها حتى اليوم، وقامت بوضع خطط بديلة لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، مضيفاً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس في أبوظبي، في مقر شركة «سينما فيجين فيلمز» المنظمة للمهرجان، أن تلقّي المهرجان رغم هذه الظروف أكثر من 378 فيلماً للمشاركة في مسابقاته، يعكس ما استطاع أن يحققه من ثقة ومكانة لدى صناع الأفلام في المنطقة.

وأشار المري الى أنه تم اختيار ما يقرب من 80 فيلماً للتنافس ضمن المسابقات الرسمية، وهي «الصقر الإماراتي القصير»، و«الصقر الخليجي الطويل والقصير»، و«الصقر لأفلام الطلبة»، و«الصقر لأفلام المقيمين»، إلى جانب مسابقة «اصنع فيلمك في زمن كورونا» الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان، وهي مبادرة جديدة تم اطلاقها في صيف 2020، تتيح لصناع الأفلام فرصة الاستفادة من الحجر الصحي بتصوير أحد الأفلام القصيرة، مدته تراوح بين ثلاث دقائق و15 دقيقة، تدور أحداثه حول تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، وقام المهرجان برصد جائزتين لهذه المسابقة، الأولى لأفضل فيلم، والثانية لأفضل فكرة.

مسابقة السيناريو

أما المبادرة الثانية التي أعلن عنها المري، فتمثلت في التعاون خلال هذه الدورة مع «مهرجان أبوظبي»، إحدى أبرز الفعاليات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان، حيث أعلن «العين السينمائي» عن فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي لمسابقة جديدة بعنوان «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»، تستهدف المؤلفين الإماراتيين الشباب، لخلق جيل جديد من الكتّاب يستطيع إثراء المحتوى المحلي بموضوعات جديدة تقدّم للسينما، وتم تخصيص ثلاث جوائز لها، لأفضل ثلاثة سيناريوهات غير منفذة لأفلام قصيرة بقيمة 20 ألف درهم لكل سيناريو بدعم من «مهرجان أبوظبي»، حيث أعدّ «العين السينمائي» الشروط واللوائح للمشاركة في المسابقة، وسيفصح عن الفائزين في شهر يونيو 2021، بعد عمليتي التقييم والاختيار التي ستقوم بها لجنة تحكيم خاصة لهذه المسابقة المكونة من نخبة من السينمائيين والكتّاب العرب، حيث من المقرر تنفيذ الأفلام وإنتاجها خلال 2021، لتكون جاهزة للعرض في الدورة الرابعة من «العين السينمائي» في 2022.

وكشف عامر سالمين المري عن المبادرة الثالثة التي يطلقها المهرجان في دورة هذا العام، وتتمثل في جائزة «فريد رمضان» لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل، ورُصدت لتشجيع كتّاب السيناريو، وكذلك تكريماً لروح الكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان الذي كان له حضور بارز في الدورتين الأولى والثانية من المهرجان، وأثرت كتاباته السينما في البحرين، وفي الخليج بصفة عامة.

تكريم أصحاب الإنجازات الفنية

ويواصل «العين السينمائي» مبادرته بتكريم أصحاب الإنجازات الفنية ضمن برنامج «تكريم إنجازات الفنانين»، وفق ما ذكر مدير المهرجان، موضحاً أن الدورة الجديدة ستشهد تكريم نخبة من عمالقة الفن لمسيرتهم الفنية الحافلة بالعديد من الإنجازات في عالم صناعة السينما، وإسهاماتهم الكبيرة للارتقاء بعالم «الفن السابع»، وهم الشيخة إليازية بنت نهيان، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان، وقال: «مهرجان العين السينمائي يرفع شعار (سينما المستقبل)، ولكن لا ننسى من خدموا هذا الفن لسنوات طويلة، ويسعدني أن نكرم من خلال الدورة الثالثة من المهرجان مجموعة من الفنانين الإماراتيين والعرب الذين قدموا عبر مسيرتهم الفنية إضافات مهمة وثرية».

تعاون مع الاتحاد الأوروبي

من جانبه؛ كشف المدير الفني لبرنامج سينما العالم في المهرجان، سعيد سالمين، عن توقيع اتفاقية مع مكتب «الاتحاد الأوروبي»، ووفقاً لها يتم عرض باقة من الأفلام السينمائية الأوروبية المميزة التي لاقت نجاحاً في أوروبا وفي بعض المهرجانات السينمائية العالمية، إذ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية استعدادها للتعاون مع المهرجان، بهدف تبادل الخبرات والثقافات في هذا المجال، وتقديم فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور الإماراتي والخليجي، وسيتولى المهرجان من خلال برنامجه الصيفي من العطل الأسبوعية، تخصيص أسبوع لدولة معينة لعرض مجموعة من الأفلام الخاصة بها، إلى جانب تنظيم ورش من قبل صناع الأفلام من العديد من البلدان الأوروبية.

من جهته، ذكر المدير الفني للمهرجان، هاني الشيباني، في تصريح له، أن المهرجان استقبل عدداً كبيراً من الأفلام في كل المسابقات، حيث عرفت الدورة الثالثة زيادة مهمة في عدد الأفلام المشاركة بنسبة 35% عن الدورة السابقة، ما يؤكد أهمية المهرجان في خلق حراك سينمائي في الإمارات، وبشكل متصاعد.

إجراءات احترازية

أكد عامر المري أن إدارة المهرجان وضعت، في المقابل، خطة جديدة تضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان صحة الجمهور والقائمين على المهرجان، إذ حددت طاقة الاستيعاب في صالات العرض بما يضمن التباعد الجسدي، إلى جانب إقامة بعض الفعاليات الافتراضية، على غرار بعض المهرجانات العالمية.

شراكة لدعم المواهب الشابة

أعربت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع مهرجان «العين السينمائي»، لما يمثله من حدث وطني رائد يسهم في ترجمة رؤية الإمارات في الارتقاء بصناعة الأفلام، والاحتفاء بالمنجز السينمائي المحلي والعالمي، مؤكدة أهمية هذه الشراكة لاستدامة دعم صناعة السينما والاستثمار في الشباب الإماراتي.

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