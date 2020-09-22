أبوظبي وإسرائيل تبرمان اتفاقية تعاون سينمائي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام، وصندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس، عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي، تقوم على مبادئ النوايا الحسنة، والتعاون المشترك في مجالات السينما والتلفزيون.

بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل اللجنتان المتخصصتان في مجال الأفلام، على بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك، يرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي. وتأتي الاتفاقية عقب التوقيع الرسمي على اتفاقية السلام التاريخية بين دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وقال رئيس مجلس إدارة twofour54، وإيمج نيشن أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «تعزز هذه الاتفاقية الروابط الثقافية بين صناعاتنا الإبداعية، كما تدعم تطوير قطاعي السينما والتلفزيون في أبوظبي، من خلال خلق فرص جديدة للتعاون، من شأنها تعزيز صناعة تطوير محتوى هادف، يعكس قيم الاحترام وقبول الآخر التي تتبناها دولة الإمارات».

وقال رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، هانز فريكين: «سعداء بهذا التعاون التاريخي مع صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي. ونحن واثقون بأن الشراكة الجديدة بين الإمارات وإسرائيل ستتيح آفاقاً واسعة لصناع المحتوى السينمائي والتلفزيوني في الإمارات، من خلال إتاحة المجال لتوسيع الآفاق، وتطوير المهاراته، والاستفادة من خبرات جديدة».

وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق السينما الإسرائيلي، ليزا شيلوخ أوزارد: «تعتبر الأفلام لغة عالمية، قادرة على بناء جسور بين الثقافات والشعوب. وتقدم هذه الاتفاقية فرصة ثمينة للتعاون، يمكننا من خلالها التعلم والإبداع والتقارب مع جيراننا في الشرق الأوسط. وبلاشك، سنجد العديد من الطرق لترسيخ العمل التعاوني معاً، على المستويين الإبداعي والمهني، بما يعود بالفائدة على الطرفين».

واتفق الطرفان على جدول أعمال يتألف من أربع مبادرات رئيسة، تضم إقامة ورش عمل مشتركة، التدريب والتعلم والاستفادة من مختبر الأفلام الدولي، إضافة إلى إقامة مهرجان سينمائي إقليمي. وستتم إقامة برامج تدريبية متقدمة مخصصة لصناع الأفلام في البلدين، كما سيتم اختيار طلاب إماراتيين للدراسة في أحد المسارات التعليمية الثلاثة التي تقدمها مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي، المعترف بها عالمياً، في مقرها بمدينة القدس على خلفية الشراكة الثقافية بين البلدين. وإضافة إلى برامج التدريب والتطوير، سيتم اختيار ممثلين عن قطاع صناعة السينما الإماراتي للمشاركة في نشاطات مختبر سام شبيغل الدولي للسينما للمرة الأولى، كما ستتم دعوة مخرج إماراتي ليكون عضواً في لجنة التحكيم بالنسخة المقبلة لهذه المسابقة الشهيرة في عام 2021.

ونصت الاتفاقية، أيضاً، على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي، يستعرض إنتاجات المبدعين من الدولتين والإنتاجات المشتركة، على أن يقام بالتناوب بين أبوظبي وإسرائيل.

• لجنتان متخصصتان في مجال الأفلام، وصناعة المحتوى.

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