«بتاع كله».. رهان سينمائي على نجوم الـ «سوشيال ميديا»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

«بتاع كله» هو عنوان الفيلم الجديد، الذي يبدأ المخرج الإماراتي أحمد زين تصويره، اليوم، في أبوظبي، مجدداً تعاونه من نجوم الـ«سوشيال ميديا»، رغم التحفظات التي تطال الخطوة. الفيلم هو الخامس لزين في مسيرته الفنية، وأول تعاون له مع شركة «اكس موفيز» للإنتاج الفني، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في ديسمبر المقبل.

يدور الفيلم في قالب كوميدي حول هاني، الرجل الصعيدي الذي يعمل مزارعاً في أحد البيوت، ولكنه يتسبب في الكثير من المشكلات لصاحب العمل، ما يتسبب في طرده، وعندما يتعاطف معه أبناء المنطقة، وفي مقدمتهم راشد، ويحاولون مساعدته للعثور على فرصة عمل جديدة، ويتسبب في إيقاعهم في مشكلات ومواقف طريفة. الفيلم تأليف وسيناريو أحمد زين، ويقوم ببطولته عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي والمواهب الشابة، منهم: هاني المصري، إبراهيم المريسي، خالد ذيبان، ومحمد الكندي، وزايد العبيدلي.

مصادفة

وأوضح زين أن تصوير الفيلم سيتم في أبوظبي، ويستمر لمدة أسبوعين تقريباً، أما كتابة النص فاستغرقت شهرين ونص الشهر تقريباً. مضيفاً، خلال لقاء إعلامي مع سائل إعلام محلية: «جاءت فكرة الفيلم بمحض المصادفة عندما كنت أتحدث مع المخرج راكان عن شخصية فريدة لشاب يدعى السيد، وكان يعمل مع شخص إماراتي، ولكن كان يتسبب في الكثير من المشكلات الطريفة، وأشرت إلى أن هذه الشخصية توحي لي بقصة فيلم كوميدي، فشجعني راكان على الكتابة، مشيراً إلى أن (اكس موفيز) على استعداد لإنتاجه، وخلال فترة كتابتي للفيلم كان يتابعني ويحثني على الانتهاء منه سريعاً، وحتى بعد ما انتهيت من كتابة النص، قام بإجراء بعض التعديلات عليه».

«إكس موفيز»

وأعرب زين، الذي قدم خمسة أفلام طويلة في دور العرض الإماراتية، عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع «إكس موفيز» للإنتاج، التي تعد شركة رائدة في مجال الإنتاج السينمائي، بعد أن قدمت أكثر فيلمين نجاحاً في العرض التجاري، حسب ما أظهره شباك التذاكر، وهما «ضحي في أبوظبي»، و«ضحي في تايلاند». لافتاً إلى أن اعتماده على شركة إنتاج للمرة الأولى في أعماله أزاح عنه عبء تولي الإنتاج بنفسه، ومنحه فرصة أكبر للتركيز على الإخراج والنواحي الفنية في العمل، خصوصاً أن الشركة لم تتدخل في النواحي الفنية، مثل اختيار مواقع التصوير أو طاقم العمل، كما قامت بتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجها، إضافة إلى إحضار طاقم تصوير من مصر.

نجوم «السوشيال»

وأشار أحمد زين إلى أن «بتاع كله» هو الفيلم الثالث له الذي يتعاون فيه مع شخصيات من البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي «نجوم السوشيال ميديا»، بعد فيلمي «فريج الطيبين» و«العم ناجي»، رغم معارضه البعض لهذا الاتجاه. لافتاً إلى أن اختياره لنجوم التواصل الاجتماعي الذين يستعين بهم لا يتوقف على عدد متابعيهم، لكنه يختار أشخاصاً يتابعهم، ويعرف ما يقدمونه من محتوى، ويرى أن لديهم إمكانات تحتاج إلى من يظهرها ويقدمها في عمل فني مثل علي صالح «بوصويلح»، وإبراهيم المريسي، وهاني المصري. كما عبر عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم «العم ناجي»، والنجاح الذي حققه «نجوم السوشيال» فيه بما يثبت موهبتهم.

بيئة مناسبة

أوضح رئيس مجلس إدارة «إكس موفيز»، فيصل بن أحمد، أن اختيار الشركة للمخرج أحمد زين للتعاون معه يرجع إلى مكانته كأحد رواد السينما الإماراتية التجارية، وهو الذي أعطى الحافز لغيره من المخرجين الإماراتيين لدفع أفلامهم للعرض في دور السينما، وعدم الاكتفاء فقط بالمهرجانات، وأضاف: «عندما نختار مخرجاً للتعاون نختاره وفق ما يقدمه للساحة، ونحن نعتبر أحمد زين أحد أفراد عائلة (إكس موفيز)، كما نحرص على أن تضم الشركة آراء وأفكاراً متعددة، بما يسهم في إنتاج محتوى متنوع ومتطور». مشيراً إلى أن سياسة الشركة خلال العمل تقوم على عدم التدخل في عمل المخرج، وتوفير بيئة عمل مناسبة، تتضمن كل الإمكانات التي تساعد على أن يخرج الفيلم في أفضل صورة.

«جلف وود»

أعرب رئيس مجلس إدارة «اكس موفيز»، فيصل بن أحمد، عن أمله في أن تشهد السينما في الإمارات مزيداً من التطور. وأضاف: «نطمح أن تكون لدينا سينما إماراتية قوية، وأن يكون لدينا (جلف وود) على غرار هوليوود وبوليوود، كما نراهن على الشباب والمواهب الشابة التي تمتلك كفاءة في تحقيق هذا الطموح».

• الفيلم حول مزارع يتسبب في الكثير من المشكلات لصاحب العمل.