«القاهرة السينمائي» يحجب جائزة الجمهور للشكّ في نتائجها

المصدر: القاهرة - نجلاء أبوالنجا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أول من أمس، نتائج مسابقات المهرجان في دورته الـ40، وسط حضور كوكبة كبيرة من صنّاع السينما والصحافة والنجوم المصريين والعرب والعالميين.

وحجب المهرجان جائزة الجمهور، التي يبلغ قدرها 20 ألف دولار، وأضاف قيمتها المالية إلى جائزة الهرم الذهبي.

وأكد محمد حفظي، رئيس المهرجان، أن الحجب تم بسبب «التشكك في نتائجها، وعدم الإحساس بالأمان والصدقية في هذه الجائزة.. وغلقاً لباب الشك».

وفاز فيلم «ليلة الاثني عشر عاماً» للمخرج ألفارو بريخنر، بجائزة الهرم الذهبي للمهرجان، كما فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الفيلم السينمائي (الفيبرسي).

وفاز بـ«الهرم الفضي» (جائزة لجنة التحكيم لأفضل إخراج)، المخرجان التايلاندي بوتيفونج أرونفينج، عن فيلم «مانتا راي»، وسيرجي لوزنيتسا من روسيا البيضاء عن فيلم «دونباس»، بينما فاز بـ«الهرم البرونزي» (جائزة العمل الأول أو الثاني) المخرج جيمي جونز، عن فيلم «طاعة»، من المملكة المتحدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى صوفيا زاموتشي، من المجر، عن دورها في فيلم «ذات يوم»، فيما فاز المصري شريف الدسوقي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «ليل/‏ خارجي».

وفاز بجائزة أفضل سيناريو جاك توليموند وماريا كاميلا أرياس، عن فيلم «طيور الممر»، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إسهام فني للفيلم الفيتنامي «الزوجة الثالثة»، للمخرج آش مايفير.

وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان وقيمتها 50 ألف دولار الفيلم المصري «ورد مسموم»، للمخرج أحمد فوزي صالح.

وفي مسابقة أسبوع النقاد، فاز فيلم «آجا» للمخرج البلغاري ميلكو لازاروف بجائزة أفضل فيلم، بينما فاز بجائزة أفضل إسهام فني فيلم «طرس، رحلة الصعود إلى المرئي»، للمخرج اللبناني غسان حلواني.

وفي مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، فاز الفيلم التونسي «إخوان»، للمخرجة مريم جوبار، بجائزة أفضل فيلم، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «هي» من كوسوفو. ونوّهت لجنة التحكيم بفيلمي «شوكولاتة داكنة»، من مصر، و«ذاكرة الأسماك»، من كولومبيا.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، فاز الفيلم التونسي «فتوى»، للمخرج محمود بن محمود، بجائزة أفضل فيلم، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري «ورد مسموم».