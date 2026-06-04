إيهاب توفيق يحتفل بتخرج نجليه في أميركا

احتفل الفنان إيهاب توفيق بتخرج نجليه التوأم أحمد ومحمود من المرحلة الثانوية بإحدى المدارس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في أجواء عائلية مميزة.

وشارك إيهاب توفيق جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام صورة لنجليه أثناء ارتدائهما زي التخرج التقليدي، حيث ظهرا من الخلف وهما يحملان لوحات تحمل اسميهما، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

وأرفق الفنان الصورة بتعليق مقتضب عبّر من خلاله عن سعادته الكبيرة، إذ كتب: «مبرووووك.. النهاردة يوم التخرج لأولادي أحمد ومحمود»، وهي الكلمات التي حملت مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المرحلة المهمة في حياة أبنائه.

وتلقى إيهاب توفيق العديد من رسائل التهنئة من جمهوره وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركة الفنان فرحته، متمنين لنجليه مستقبلاً دراسياً ومهنياً ناجحاً خلال الفترة المقبلة.