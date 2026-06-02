وفاة الفنانة سهام جلال.. شاركت في «صعيدي في الجامعة الأميركية»

توفيت، اليوم، الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها المستشفى لإجراء عملية طارئة.

ووفق ما أعلنت الفنانة منة جلال في منشورعبر "فيسبوك"، نُقلت الفناة الراحلة إلى العناية المركزة عقب الجراحة أجريت لها ودخلت في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

وأثار الخبر صدمة في الوسط الفني، حيث عبّر عدد من الفنانين عن حزنهم لرحيلها سهام جلال المفاجئ.

وتعد سهام جلال من الفنانات اللاتي حصدن شعبيتهم عبر العديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية على مدار مشوارها الفني، وارتبط اسمها بالعديد من الأدوار التي تركت حضورًا لدى الجمهور.

وبدأت مسيرتها في مجال الإعلانات قبل أن يكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز ويقدمها في فيلم النمس.

وشكّل ظهورها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" نقطة انطلاقتها الأبرز في السينما المصرية.

كما قدمت عدة أعماله تليفزيونية أبرزها مسلسل «سارة، للثروة حسابات أخري، حد السكين».