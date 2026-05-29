وفاة والدة الفنان أحمد حلمي بعد صراع مع المرض

توفيت والدة الفنان المصري أحمد حلمي فجر اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث شهدت حالتها الصحية تدهوراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد ناصر بمدينة بنها، قبل تشييع جثمان الراحلة إلى مقابر العائلة، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني.

وتلقى أحمد حلمي عشرات رسائل التعزية والمواساة من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يمنح أسرتها الصبر والثبات في هذا المصاب الأليم.