السجن 41 شهراً لمساعد ماثيو بيري

أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن لمدة 41 شهراً بحق كينيث إيواماسا، المساعد الشخصي للنجم الراحل ماثيو بيري، بعد إدانته بالتورط في قضية وفاة بطل مسلسل «فريندز» الشهير نتيجة تعاطي مادة الكيتامين.

واعترف إيواماسا سابقاً بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع مادة الكيتامين بشكل أدى إلى الوفاة، ليصبح آخر المتهمين الخمسة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي منذ وفاة النجم الأميركي في أكتوبر 2023.

وشمل الحكم فرض غرامة مالية على المتهم بقيمة 10 آلاف دولار، مع إخضاعه لرقابة قضائية لمدة عامين عقب انتهاء فترة العقوبة، على أن يسلم نفسه للسلطات الأمريكية في 17 يوليو المقبل لبدء تنفيذ الحكم.

وخلال جلسة النطق بالحكم، طالبت هيئة الدفاع بتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر سجن و6 أشهر إقامة جبرية، إلا أن النيابة العامة تمسكت بعقوبة السجن لمدة 41 شهراً مع فرض الرقابة والغرامات المالية.

وكشفت التحقيقات أن ماثيو بيري توفي نتيجة الآثار الحادة لمادة الكيتامين، بعدما تلقى عدة جرعات خلال الأيام التي سبقت وفاته، بينها ثلاث جرعات في يوم الحادث نفسه، بحسب اعترافات مساعده الشخصي.

ووفقاً لاتفاق الإقرار بالذنب، طلب بيري من مساعده منحه جرعة إضافية كبيرة قبل وفاته بساعات، فيما غادر إيواماسا المنزل لبعض الوقت قبل أن يعود ليجد الفنان العالمي متوفى داخل حوض الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس.

وعقب صدور الحكم، وجّه المساعد الشخصي اعتذاراً مؤثراً إلى عائلة الفنان الراحل وأصدقائه داخل قاعة المحكمة، مؤكداً أنه سيحمل شعور الندم طوال حياته، واصفاً ما حدث بأنه درس قاسٍ يجب أن يكون عبرة للآخرين.

وشهدت القضية أيضاً صدور أحكام متفاوتة بحق باقي المتورطين، من بينهم متهمون بتوزيع الكيتامين وأطباء أدينوا بالمشاركة في توفير المادة المخدرة بصورة غير قانونية، ضمن شبكة تورطت في تزويد النجم الراحل بالمخدرات قبل وفاته.