حبس مروان بابلو لمدة عام

قضت المحكمة المختصة، اليوم الاثنين، بسجن مغني الراب المصري مروان بابلو لمدة عام، مع تحديد كفالة قدرها ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الأديان.

وتعود وقائع القضية إلى الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، مطالباً بمحاسبة الفنان قانونياً، إثر توظيفه الابتهال الديني في أحد حفلاته الغنائية بأسلوب اعتبره مقدمو الدعوى انتهاكاً صريحاً للموروث الديني والروحاني، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب وثائق القضية رقم 102768 لسنة 2022، فإن المتهم أقدم على الإساءة إلى ابتهال "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي خلال أحد عروضه أمام الجمهور.