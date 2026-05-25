وفاة الفنان السوداني صاحب "صياد النجوم" مجذوب أونسة في حادث سير

غيّب الموت، صباح اليوم، الفنان السوداني مجذوب أونسة، إثر حادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين مدينتي عطبرة والخرطوم، لينطفئ صوت غنائي ظل حاضرا في وجدان الجمهور السوداني منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقد اشتهر الفنان الراحل مجذوب أونسة بأدائه الفريد وصوته العذب الذي جمع بين أصالة التراث الغنائي السوداني والطابع الحديث، حيث قدم خلال مشواره الفني العديد من الأغاني الناجحة التي حققت انتشارا واسعا، ومن أبرزها أغنيته الوطنية الشهيرة، عزيز أنت يا وطني، التي تعد واحدة من العلامات البارزة في مسيرته الفنية الطويلة.

ويعد المطرب الراحل مجذوب أونسة من جيل الرواد في الأغنية السودانية، واستطاع خلال رحلة طويلة من العطاء والإبداع، أن يترك بصمة خاصة بأعماله وأسلوبه المميز، ليحجز لنفسه مكانة بارزة بين كبار مطربي السودان.

وقدم الراحل العديد من الأغاني التي رسخت مكانته، ومنها: "أقدار"، و"مصابيح الكلام"، و"صياد النجوم"، و"ما سلامك"، و"آخر خبر"، و"حلم الصبا"، و"عزيز أنت يا وطني"، و"شيلي من خاطري الفرح".