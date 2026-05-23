مايلي سايروس تتسلم نجمة هوليوود وسط حضور عائلي

احتفلت النجمة العالمية مايلي سايروس بحصولها رسمياً على نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود، في حفل مميز شهد حضور عائلتها وعدد من أصدقائها المقربين.

وخلال كلمتها في الحفل، عبّرت مايلي سايروس عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل والإصرار، وليس مجرد جائزة عابرة، حيث قالت:“ما يجعلني أشعر بتميز هذه النجمة هو أنها ثمرة إخلاص وتفانٍ".

وأضافت أنها ستواصل مسيرتها الفنية بنفس الشغف، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل رسالة، وأنها تطمح إلى أن تظل أعمالها مؤثرة في الأجيال القادمة.

وشهد الحفل لحظات عاطفية وإنسانية، حيث شاركتها والدتها وشقيقتها هذه اللحظة الخاصة وسط أجواء عائلية دافئة.

وتُعد مايلي سايروس واحدة من أبرز نجمات جيلها، حيث بدأت شهرتها العالمية من خلال مسلسل "هانا مونتانا" عام 2006، قبل أن تنطلق في مسيرة موسيقية ناجحة قدمت خلالها العديد من الألبومات والأغاني التي حققت انتشاراً واسعاً عالمياً.