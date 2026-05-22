رحيل صانع العطور العالمي أوليفييه كريد.. مطوّر إمبراطورية "النيش"

غيب الموت صانع العطور الفرنسي الشهير، أوليفييه كريد، عن عمر يناهز 83 عاماً، ليرحل بذلك واحد من أبرز رواد عطور "النيش" الفاخرة والجيل السادس لعائلة "كريد" العريقة. ونعت دار "The House of Creed" الراحل، مؤكدة أنه كرّس حياته لتطوير فنون العطور الراقية والحفاظ على حرفيتها الكلاسيكية.

من المحلية إلى العالمية

وُلد كريد عام 1943، وهو سليل مؤسس الدار البريطانية (تأسست عام 1760). ويعود الفضل لأوليفييه في تحويل "كريد" من مشغل عائلي محدود ينتج ألف زجاجة سنوياً، إلى إمبراطورية عالمية. وخلال مسيرته، ابتكر توليفات عطرية أيقونية حققت نجاحاً تاريخياً، أبرزها: Aventus، وGreen Irish Tweed، وHimalaya.

فلسفة تقليدية واستحواذات مليارية

تميز كريد بشغفه بالمكونات الطبيعية النادرة، وكان يسافر باستمرار لجمع الخامات كبرغموت كالابريا وليمون صقلية، مؤمناً بأن صناعة العطور تشبه فن الرسم.

شهدت الدار في سنواته الأخيرة تحولات استثمارية كبرى أخرجتها من الإدارة العائلية؛ حيث استحوذت عليها مجموعة "كيرنغ" عام 2023 في صفقة بمليارات اليوروهات، قبل أن تؤول الملكية رسمياً العام الماضي إلى عملاق التجميل "لوريال" (L’Oréal Luxe) بصفقة ضخمة بلغت نحو 4 مليارات يورو. يرحل كريد ويبقى إرثه حياً في زجاجات العطور التي يقتنيها نخبة العالم.