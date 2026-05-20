موعد طرح أولى أغنيات ألبوم محمد حماقي الجديد

أعلن الفنان المصري محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” انتهاء رحلة التحضير للألبوم الجديد، مؤكداً أن البداية ستكون مع أولى الأغنيات التي تحمل عنوان “قالوا عني إيه”، والمقرر طرحها يوم الخميس الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح حماقي في منشوره أن العمل على الألبوم استغرق فترة طويلة من الإعداد والتجهيز، مشيراً إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع انطلاقة موسيقية جديدة مع أولى أغنيات مشروعه الغنائي “سمّعوني”.

يتضمن ألبوم “سمّعوني” 10 أغنيات متنوعة، يتعاون خلالها حماقي مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد يحيى، ونادر حمدي، بينما يتولى التوزيع الموسيقي توما، بما يمنح الألبوم تنوعاً في الألحان والأساليب الغنائية.

كما يشهد الألبوم ديو غنائي يجمع محمد حماقي بالفنانة شيرين عبد الوهاب، على أن يتم طرحه لاحقاً عبر جميع منصات الاستماع الموسيقي الرقمية.