تعويض مالي لجادا سميث بعد التنمر عليها في حفل الأوسكار

حصلت جادا بينكيت سميث على حكم قضائي يُلزم بلال سلام، الصديق السابق لزوجها ويل سميث، بسداد تعويض مالي لتغطية جزء من أتعاب محاميها.

وبحسب وثائق قضائية، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس قرارًا بإلزام بلال سلام بدفع 32 ألفاً و836 دولاراً لصالح جادا، بعدما طالبت الأخيرة بالحصول على نحو 49 ألف دولار مقابل النفقات القانونية المتعلقة بالدعوى ضمن القضية المتبادلة بين الطرفين أمام محكمة في لوس أنجلوس.

وتعود القضية إلى شكوى رفعها سلام ضد جادا، تحدث فيها عن تعرضه لضغوط وتهديدات قال إنها جاءت منها ومن مقربين منها، عقب رفضه التدخل للمساعدة في احتواء تداعيات أزمة ويل سميث بعد واقعة صفع الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022.

وذكر سلام، الذي أكد ارتباطه بعلاقة صداقة طويلة مع ويل سميث، أنه كان على تواصل مع العائلة خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه تعرض لمضايقات بعد اتجاهه إلى إعداد مذكرات تتناول تجربته مع الأسرة وبعض التفاصيل المتعلقة بالأزمة.

في المقابل، نفت جادا بينكيت سميث الاتهامات المنسوبة إليها، وأكدت أمام المحكمة عدم ارتكابها أي تجاوزات أو تهديدات بحق المدعي، قبل أن تنجح في إسقاط جزء من الدعوى المقامة ضدها.

وعقب صدور القرار، وافقت المحكمة على منح جادا جزءًا من المبلغ الذي طلبته لتغطية أتعاب الدفاع، بينما تستمر الإجراءات القانونية المرتبطة ببقية تفاصيل القضية.