نقل الفنانة المصرية حنان شوقي إلى مستشفى في القاهرة

تعرضت الفنانة المصرية حنان شوقي لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، عقب مشاركتها في حفل تأبين الفنان الراحل ياسر صادق.

وكشف مصدر مقرب لوسائل إعلام محلية أن الفنانة دخلت المستشفى متأثرة بحالة حزن شديدة بعد حضورها فعالية تخليد اسم الراحل، حيث خضعت لتدخل طبي تضمن تركيب دعامات بالقلب، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برعاية الدكتور أشرف زكي، قد نظمت حفلاً لتخليد اسم الفنان الراحل ياسر صادق، بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بالنقابة، تكريماً لمسيرته الفنية الطويلة في المسرح والدراما والسينما.