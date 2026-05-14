محمد فضل شاكر: عودة والدي إلى الحفلات قريبة جداً

أكد محمد فضل شاكر أن عودة والده الفنان فضل شاكر إلى إحياء الحفلات والمهرجانات باتت وشيكة، في ظل ما وصفه بتطورات إيجابية تشهدها قضاياه القانونية خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد فضل شاكر، في تصريحات تلفزيونية، إن الأسرة متفائلة بقرب انتهاء الأزمة، مشيراً إلى أن إمكانية ظهور والده مجدداً على المسارح أصبحت أقرب من أي وقت مضى، حال توافر الظروف القانونية المناسبة.

وأضاف أن العائلة تعيش حالة من الأمل والترقب، مع انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة، مؤكداً أن “الفرج قريب”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن فريق إدارة أعمال فضل شاكر يعمل حالياً على وضع خطة لعودته الفنية، تشمل التحضير لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة فور تسوية أوضاعه القانونية بشكل نهائي.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان سجّل بالفعل نحو 20 أغنية جديدة، من المقرر طرحها تدريجياً، على أن تكون أولى هذه الأعمال أغنية تحمل عنوان “قمري”، في إطار خطة تهدف إلى إعادة حضوره الفني بقوة إلى الساحة الغنائية العربية بعد سنوات من الغياب.