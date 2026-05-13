حكم قضائي جديد في قضية أحمد عز وزينة

فصل جديد في أزمة الفنان أحمد عز والفنانة زينة، تمثل في رفض إحدى محاكم الاختصاص بالقاهرة التماس عز على إلزامه دفع 30 ألفاً "أجر خادمة".

وفي التفاصيل، رفضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة التماس أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة، أجر خادمة، وتأييد الحكم الصادر في وقت سابق والذي قضى بقبول استئناف الفنانة زينة ضد أحمد عز وإلزامه بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مصري شهرياً أجرة خادم توأم زينة.



وبحسب محامي الفنانة زينة فقد ألزمت محكمة مستأنف الأسرة الفنان أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، قدرها 60 ألف جنيه شهرياً بعد تخفيضه من 80 ألفاً، مشيراً إلى أن المحكمة استندت في تقدير قيمة النفقة إلى حصول أحمد عز على أجور كبيرة نظير مشاركته في العديد من الاعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة.



وكانت الفنانة زينة قد رفعت دعوى لإثبات نسب طفليها التوأم عام 2014، للفنان أحمد أعز، إلا أن الأخير رفض الخضوع لتحليل البصمة الوراثية (DNA) قبل صدور حكم نهائي بثبوت النسب.