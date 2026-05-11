وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً

رحل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة فنية كبيرة. ونعاه نجله أحمد في منشور مؤثر عبر حسابه على موقع فيسبوك: "مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف.. مات الأب والسند والمعلم".

ونعت نقابة المهن السينمائية المصرية، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وقالت في بيان: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».