من الحلي إلى الرسائل الشخصية.. عرض عالم مارلين مونرو الخفي في مزاد

تُعرض مجموعة نادرة من مقتنيات النجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو في مزاد علني، تتيح للجمهور فرصة استثنائية للاطلاع على جوانب من حياتها الخاصة التي ظلت بعيدة عن الأضواء لعقود.

وتضم المعروضات قطعًا من خزانة ملابس مونرو، ومجوهرات، ورسائل شخصية، وملاحظات مكتوبة بخط يدها، إلى جانب لوحات فنية وقصائد شعرية ووثائق لم تُنشر من قبل، تكشف تفاصيل دقيقة عن حياتها العاطفية وصراعاتها النفسية.

وتتولى دار مزادات هيريتدج أوكشنز عرض المجموعة، التي تعود لمقتنيات مرتبطة بدائرة أصدقائها المقربين، ومن بينهم الشاعران نورمان وهيدا روستن.

ويُقام المزاد في الأول من يونيو، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد مونرو.

وقال برايان تشانز، المدير الأول لقسم هوليوود والترفيه في الدار، إن المجموعة تمثل: "اكتشافًا حقيقيًا" لم يسبق تداوله في مزادات سابقة، مؤكدًا أن الاهتمام العالمي بمارلين مونرو لا يزال قائمًا حتى اليوم باعتبارها واحدة من أبرز أيقونات هوليوود.

وتُظهر الوثائق المعروضة تفاصيل حساسة من حياتها، بينها مخاوفها الصحية وتجاربها العاطفية، إضافة إلى مراسلات مع زوجها السابق الكاتب المسرحي آرثر ميلر، التي تعكس تعقيدات العلاقة بينهما.

كما تتضمن المجموعة رسالة مؤثرة كتبتها خلال تصوير فيلم Some Like It Hot، عبّرت فيها عن معاناتها النفسية أثناء العمل؛ ما يعكس الضغوط الكبيرة التي واجهتها خلال مسيرتها الفنية.

وتمنح هذه المقتنيات، التي تمتد بين عامي 1955 و1962، صورة أعمق عن حياة مارلين بعيدًا عن شهرتها كرمز للجمال، لتكشف جانبًا إنسانيًا أكثر تعقيدًا في شخصيتها ومسيرتها.