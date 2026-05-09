داليا مصطفى تكشف عن فيلم كوميدي مع محمد هنيدي

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية جديدة في إطار كوميدي، من خلال فيلم يجمعها بالفنان محمد هنيدي، ومن تأليف الكاتب يوسف معاطي.

وأعربت داليا مصطفى، خلال لقائها ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان عنابة، خاصة في فئة الأفلام القصيرة، مؤكدة أنها من أكثر أنواع السينما التي تفضلها بسبب بساطتها ورسائلها المباشرة.

كما تحدثت عن المخرج الراحل يوسف شاهين، بالتزامن مع الاحتفال بمئويته، مؤكدة أنه يمثل قيمة فنية كبيرة وواجهة مشرفة للفنانين المصريين على مستوى العالم.

وأضافت أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تركيزها الكامل على أعمالها الفنية، وسعادتها بما قدمته خلال موسم رمضان 2026، معتبرة أن النجاح الذي تحققه حالياً بمثابة تعويض ودعم من الله بعد مراحل صعبة مرت بها.