إخضاع مغنية بريطانية لغيبوبة اصطناعية "لمساعدتها على التعافي"

تعاني المغنية البريطانية بوني تايلور 74 عاماً من وعكة صحية خطيرة، حيث تم إخضاعها لغيبوبة اصطناعية في البرتغال، وذلك أثناء تعافيها من عملية جراحية طارئة لعلاج ثقب في الأمعاء.

وأكد بيان نُشر على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أنه تم اللجوء للغيبوبة الاصطناعية، "لمساعدتها على التعافي".

وكانت تايلور خضعت للعملية الجراحية في مستشفى بمدينة فارو جنوبي البرتغال.

وبحسب صحيفتي "بوبليكو" و"كورييو دا مانها"، البرتغاليتين، جرت العملية بنجاح وكانت المغنية في طريقها للتعافي، لكن حالتها تدهورت لاحقاً بسبب إصابتها بعدوى.

وكانت تايلور تعتزم إحياء سلسلة من الحفلات الموسيقية في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.

وفي معرض ردها على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، قالت وكالة العلاقات العامة المسؤولة عن تنظيم الحفلات المقررة في ألمانيا، : " جميع الخطط دون تغيير، في الوقت الحالي، إلى أن نحصل على معلومات موثوقة من مصدر مباشر".