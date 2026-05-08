بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تكسر الصمت بجلسة تصوير لافتة وأغنية «تباعًا تباعًا»

خطفت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب الأنظار بجلسة تصوير جديدة تزامنًا مع الترويج لأغنيتها الجديدة "تباعًا تباعًا"، وذلك بعد غياب استمر قرابة عام بسبب الأزمات التي مرّت بها.

وصرح المصور اللبناني محمد سيف في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّ الفنانة المصرية نشرت الصور في اليوم التالي مباشرة للجلسة، رغم أنّه لم يكن من المخطط طرحها في هذا التوقيت، معبّرًا عن تفاجئه بسرعة مشاركتها مع الجمهور.

وتواصل الفنانة المصرية تعاونها مع عدد من صناع الموسيقى الذين رافقوها في أعمال ناجحة سابقة، من بينهم الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما، في إطار التحضير لمجموعة من المشاريع الغنائية الجديدة التي يجري العمل عليها حاليًا.

وبحسب متابعين، فإن شيرين اختارت هذا الصيف أسلوب إصدار الأغنيات بشكل منفرد ومتتابع، بدلًا من طرح ألبوم كامل دفعة واحدة، في محاولة للحفاظ على حضورها الفني لفترة أطول ومواكبة التغيرات الحالية في سوق الموسيقى.

وتفاعل الجمهور مع الصور لم يكن عادياً، حيث عبَّر الآلاف عن سعادتهم الغامرة برؤية نجمتهم المفضلة في حالة صحية ونفسية جيدة، مؤكدين أن الساحة الفنية افتقدت صوتها وحضورها الطاغي.

وجاء توقيت ظهور شيرين ليرد على كل الشائعات التي طالت فترة غيابها، لتثبت أن الغياب لم يكن إلا استراحة محارب.