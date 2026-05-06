مقتنيات ماثيو بيري للبيع في مزاد

أعلنت جهات إعلامية وفنية عن طرح مجموعة من المقتنيات الشخصية الخاصة بالنجم الراحل ماثيو بيري في مزاد علني مرتقب خلال الشهر المقبل.

يقام المزاد بالتعاون مع مؤسسة بيري الخيرية التي تهدف إلى مكافحة وصمة الإدمان ودعم برامج التعافي.

ويأتي تنظيم هذا المزاد ضمن مبادرة إنسانية تسعى إلى تحويل إرث النجم، المعروف بدوره في مسلسل فريندز، إلى مصدر دعم فعلي للمؤسسات العلاجية ومراكز إعادة التأهيل، بدلًا من الاحتفاظ بها كمجرد تذكارات.

يشمل المزاد مجموعة مميزة من العناصر المرتبطة بمسلسل "فريندز"، من بينها 26 سيناريو أصلياً لحلقات شهيرة، إلى جانب نصوص موقعة من جميع أبطال العمل.

كما تتضمن المعروضات ألبوم صور، بالإضافة إلى نسخة مطابقة للإطار الأصفر الشهير الموجود في شقة "مونيكا"، وهو أحد أبرز رموز المسلسل.

من المقرر انطلاق المزاد في 5 يونيو المقبل، حيث سيتمكن المهتمون من بدء المزايدة بشكل مسبق، على أن تُعرض القطع أولاً في بيفرلي هيلز قبل الانتقال إلى المزاد الحضوري والإلكتروني في دالاس.

ووفقاً للجهات المنظمة، سيتم تخصيص العائدات الصافية لدعم برامج علاج الإدمان، بما في ذلك تمويل منح متخصصة في الطب الإدماني داخل مستشفى ماساتشوستس العام، إلى جانب دعم مبادرات مجتمعية ومهرجانات تُعنى بالتعافي.