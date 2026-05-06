«براءة واحدة لاتكفي».. محنة فضل شاكر القضائية مستمرة

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكمًا ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من التهم المنسوبة إليه في القضية المرتبطة بالمدعو هلال حمود، وذلك برئاسة القاضي بلال الضناوي، وبموجب حكم وجاهي صدر عن المحكمة. خطوةٌ بدت للوهلة الأولى وكأنها انفراجة طال انتظارها، لكنها في الواقع تطرح سؤالًا أكثر تعقيدًا: هل انتهت فعلاً محنة فضل شاكر القانونية؟

الإجابة، وفق المعطيات القضائية، لا تزال بعيدة عن الحسم. فالبراءة الصادرة حديثًا تُعدّ محصورة ضمن ملف محدد، ولا تمتد آثارها إلى باقي القضايا التي لا تزال مفتوحة، وبعضها يقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، وهو ما يجعل الوضع القانوني للفنان أكثر تشعّبًا مما يبدو عليه.

مصادر قانونية تشير إلى أن ملف فضل شاكر يتوزع على أكثر من مسار، بينها قضايا مرتبطة بأحداث أمنية سابقة، وأخرى تتقاطع مع ملفات تتعلق بأحمد الأسير، ما يزيد من تعقيد المشهد القضائي. وفي هذا السياق، فإن إسقاط تهمة جنائية واحدة، مهما كانت أهميتها، لا يعني بالضرورة إسدال الستار على مجمل القضية.

ويعكس التباين في المعلومات المتداولة حول مسار هذه الملفات حجم الضبابية التي لا تزال تحيط بها، إذ تتحدث بعض المصادر عن تقدم في بعض الجوانب، فيما تؤكد أخرى أن قرارات حاسمة لم تصدر بعد في ملفات رئيسية لاتزال قيد القضاء.

قانونيًا، يمكن وصف ما حدث بأنه «تقدم جزئي»لا أكثر. فالبراءة في قضية هلال حمود تمثل خطوة إيجابية في سجل الفنان القضائي، لكنها تبقى منفصلة عن مسار أوسع لم يُحسم بعد. وبالتالي، فإن أي قراءة شاملة لوضعه القانوني تقتضي انتظار ما ستؤول إليه القضايا العالقة أمام المحاكم، وعلى رأسها المحكمة العسكرية.

في المحصلة، لا يبدو أن محنة فضل شاكر القانونية قد انتهت. بل يمكن القول إنها دخلت مرحلة جديدة، تتسم بتفكيك تدريجي للملفات بدل حسمها دفعة واحدة. وبين براءة هنا وانتظار هناك، يبقى مصير الفنان معلقًا على قرارات قضائية لم تصدر بعد، ما يجعل عودته الكاملة إلى الحياة الطبيعية، قانونيًا ومهنيًا، رهينة تطورات لم تتضح ملامحها النهائية حتى الآن.

