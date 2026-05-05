محكمة مصرية تؤيد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه في قضية عمرو أديب

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض استئناف الفنان محمد رمضان، على حكم تغريمه في قضية سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، مؤيدة الحكم الصادر ضده.

وألزمت المحكمة رمضان بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، إلى جانب 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً لصالح الإعلامي عمرو أديب، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإدانة الفنان، بعد ثبوت تورطه في سب وقذف الإعلامي، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن النيابة أحالت محمد رمضان للمحاكمة، بعدما أسندت إليه تهمة إدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمه في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.