وفاة دوريس فيشر المشاركة بتأسيس شركة "غاب" للألبسة عن 94 عاماً

توفيت المؤسسة المشاركة لشركة "غاب" الأميركية لتجارة الملابس بالتجزئة دوريس فيشر، عن 94 عاماً، وفق بيان صادر عن الشركة أمس.

وقالت "غاب" إن فيشر توفيت "بسلام محاطة بعائلتها"، من دون ذكر سبب الوفاة أو تاريخها.

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي ريتشارد ديكسون في البيان "لا مثيل لدوريس فيشر"، مضيفاً "لقد كانت شخصية فريدة من نوعها".

وتابع "لقد أدركت تماماً قيمة التعبير عن الذات والتنوع والشمول. وعملت بلا كلل لضمان أن تقدم غاب دائماً أكثر من مجرد بيع الملابس".

افتتحت فيشر وزوجها الراحل دونالد فيشر أول متجر "غاب" في سان فرانسيسكو عام 1969.

وترك الزوجان بصمتهما في عالم الأزياء الأميركية، مركزين على الملابس الجاهزة بأسعار معقولة، مثل الجينز والقمصان والسترات الرياضية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، اختارت دوريس فيشر اسم الشركة الذي يعني "الهوة" بالإنجليزية للإشارة إلى "الفجوة بين الأجيال" والسعي لاستقطاب الزبائن الشباب.

تدير "غاب" حالياً حوالي 3500 متجر حول العالم، بما يشمل المتاجر التي تديرها الشركة وتلك الحاصلة على امتياز.