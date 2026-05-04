وفاة هاني شاكر.. موعد جنازة "أمير الغناء العربي"

توفي الفنان المصري هاني شاكر، أمس، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية في باريس، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة لوسائل إعلام مصرية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان الراحل هاني شاكر على موقع "فيسبوك" أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة يوم الأربعاء 6 مايو الجاري عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وأضاف البيان أنه سيتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يُقام العزاء يوم الخميس 7 مايو بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز.

وفي سياق متصل، بدأت القنصلية المصرية في فرنسا اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لنقل جثمان الفنان الراحل إلى القاهرة، تمهيدًا لبدء مراسم الجنازة والدفن.

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد أوضحت في وقت سابق أن جثمان الفنان الراحل سيصل إلى القاهرة قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن إدخال تعديلات على ترتيبات مراسم الجنازة والعزاء.