وداعاً أمير الغناء والأخلاق أيضاً.. قلوب كل النجوم تنعى هاني شاكر: «نسيانك صعب أكيد»

بكلمات من القلوب تليق بـ«أمير الغناء العربي»، ودع نجوم الوسط الفني العربي ومشاهير، المطرب المصري ​هاني شاكر، الذي توفي اليوم (الأحد) في فرنسا ‌عن ​عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع قصير مع المرض، ومشوار فني امتد لأكثر من خمسة عقود.

أمير الغناء والأخلاق أيضاً.. الفنان الخلوق.. قامة في الغناء.. قدوة للأجيال.. نسيانك صعب أكيد.. أعمالك ستبقى خالدة.. كانت بعض العبارات التي كتبها نجوم ومشاهير عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتشحت بالحزن على رحيل هاني عبدالعزيز شاكر الذي ولد ‌في ديسمبر عام 1952، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، لكنه بدأ مشواره ‌مبكراً في برامج الأطفال بالتلفزيون المصري قبل ‌أن يدعمه الموسيقار محمد الموجي، ويقدمه ‌في حفل كبير ‌مع الراحلة فايزة أحمد أدى فيه أغنية «حلوة يا ​دنيا».

وأصدر شاكر عشرات الألبومات ⁠الغنائية منها «علي الضحكاية»، و«حكاية كل عاشق»، و«شاور»، و«يا ريتني»، و«الحلم الجميل»، و«بحبك ⁠أنا»، وغيرها كثير، وقدم حفلات في معظم ⁠دول العالم وشارك في مهرجانات فنية كبرى. وشارك في عدد من الأفلام السينمائية.

وقال النجم عمرو دياب ناعياً هاني شاكر: «بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعى فقيد الفن العربي... صوتاً من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثاً فنياً لا يُنسى».

أما الفنانة أنغام فكتبت: «أستاذي وأخي وصديقي الغالي هتوحشني جداً وضحكتك هتوحشني وحنيتك ورقيك ونبل وسمو روحك. رحلت وغبت عنا بجسدك وباق في قلوب كل حد قابلك وعرفك بنبلك وأخلاقك العالية وضحكتك وبشاشة وجهك وطيبة قلبك».

بينما قالت الفنانة آمال ماهر: «رحل الأستاذ والأب الروحي العزيز هاني شاكر.. ستبقى في قلوبنا إلى الأبد.. قامة في الغناء وقدوة للأجيال».

وكان الراحل يعالج في باريس التي سافر إليها في مارس الماضي عقب خضوعه لجراحة ⁠طبية في مصر في وقت سابق من العام.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن هاني شاكر «كان أحد أبرز الأصوات التي أثرت الساحة الغنائية لعقود، ونجح في ترك إرث فني ‌وإنساني ثري، ألهم أجيالاً من الفنانين والجمهور على حد سواء».

وكتبت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس ‌نقابة المهن الموسيقية على حسابها ‌في «فيس بوك»: «وداعاً أخي وصديقي أمير الغناء العربي وأمير القلوب والأخلاق والوريث الشرعي لزمن العمالقة». وأضافت: «وداعا ​أخي الغالي.. رحلت ‌جسدا لكن ​روحك وذكراك العطرة ستظل ترفرف حولي ⁠وحول كل من عرفك عن قرب».

فيما أكدت النجمة إليسا أن الفن العربي خسر برحيل هاني شاكر فناناً كبيراً ستبقى أعماله خالدة، مضيفة: «صوت حلمنا معه وزعلنا معه وحبّينا معه، والأهم من هيدا كلّه إنسان محترم ونبيل رح يبقى بذاكرتنا عطول».

كما نعته النجمة هيفاء وهبي: «كان رجلاً خلوقاً ولا تفارق الابتسامة وجهه الطيب». وكذلك نوال الزغبي: «وفاة الفنان الكبير هاني شاكر خسارة كبيرة بالفن والأخلاق والتواضع». وكتب النجم راغب علامة: «خبر مؤلم جداً جداً. وفاة الفنان الكبير هاني شاكر.. هذا الفنان الكبير المبدع والمحترم». ووصفت الفنانة سيرين عبدالنور خبر الرحيل بالمحزن، مضيفة: «كان أمير الغناء وأمير الأخلاق بكل معنى الكلمة». فيما علق الإعلامي، مصطفى الأغا، بعنوان أغنية لهاني شاكر، كاتباً: «نسيانك صعب أكيد.. ستبقى دائماً معنا»..

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى: «فقدنا الإنسان الخلوق والمحبوب.. حبيبنا هاني شاكر، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرته ومحبيه فى مصر والوطن العربي».

ونعاه كذلك عدد كبير من الفنانين من بينهم وائل جسار وصابر الرباعي ومحمد ثروت وديانا حداد وكثيرون.