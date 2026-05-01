تزامنا مع عرض فيلم "Michael" .. كنوز ملك البوب تُعرض في مزاد علني بباريس

تُعرض 50 قطعة من المقتنيات الشخصية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في مزاد علني يقام بالقرب من باريس في 3 يوينو المقبل، ومن أبرزها قفازاته التي ارتداها في جولة "Bad"، وقبعته وسترته من جولة "Victory"، بالإضافة إلى وسادة مزينة بالكريستال.

ويعد هذا المزاد واحدا من أهم المزادات المخصصة لمايكل جاكسون في أوروبا على الإطلاق، حيث يضم مجموعة متنوعة من الملابس، وأزياء المسرح، والإكسسوارات، والتواقيع الشخصية، بالإضافة إلى ثلاث رسومات بريشة الفنان الراحل.

وتعود ملكية جميع هذه القطع إلى مجموعة المقتني ريتشارد فوساس من النرويج، الذي أمضى عقودا في جمع مقتنيات جاكسون، وهي مملوكة حاليا ضمن مجموعة خاصة كبرى في الولايات المتحدة.

ومن القطع البارزة المعروضة للبيع، قفاز مرصع بكريستال "سواروفسكي" ارتداه جاكسون خلال أداء أغنية "Billie Jean" في جولة "Bad"، وتقدر قيمته ما بين 100 ألف و150 ألف يورو (حوالي 117 إلى 175 ألف دولار)، إلى جانب قبعة من جولة "Victory" لعام 1984، وأزياء مرتبطة بفيديو كليبات أيقونية مثل "Scream".

وقبل انطلاق المزاد، ستُعرض هذه المقتنيات أمام الجمهور في معرض خاص بدار "أغوت" للمزادات في مدينة نويي-سور-سين القريبة من باريس، وذلك في أيام 30 مايو و1 و2 يوينو.

ويأتي هذا الاهتمام المتجدد بحياة جاكسون تزامنا مع إطلاق فيلم السيرة الذاتية "Michael" في دور السينما العالمية اليوم الجمعة 24 أبريل.