وفاة والد الفنان المصري حمدي الميرغني

أعلنت الفنانة إسراء عبد الفتاح وفاة والد زوجها الفنان حمدي الميرغني، عبر رسالة مؤثرة نشرتها من خلال خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، حيث حرصت على نعيه بكلمات حملت طابع الحزن، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا العزيز الحاج أحمد الميرغني".

وتلقى الفنان حمدي الميرغني عدداً كبيراً من رسائل التعزية عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان خبر وفاة والده، حيث حرص العديد من نجوم الوسط الفني وأصدقائه المقربين على مواساته، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.