أغنية جديدة تجمع بين بهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب قريباً

يستعد الفنانان بهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب لتقديم عمل غنائي مشترك جديد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون بعد مرور نحو 21 عاماً على آخر عمل جمع بينهما، حيث كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال شيرين عبدالوهاب، في تصريحات لمواقع مصرية، أنه يتولى الإشراف على التحضيرات الخاصة بالأغنية المنتظرة.

وأوضح أن العمل لا يزال في مرحلة الإعداد، إذ يجري حالياً الانتهاء من تفاصيله الفنية، بما يشمل الكلمات والألحان، تمهيداً لدخول مرحلة التسجيل، على أن يتم طرحه لاحقاً، مشيراً إلى أن الأغنية من كلمات عزيز الشافعي.

وفي سياق متصل، يستعد فريق عمل شيرين عبدالوهاب لعودة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر إحياء أولى حفلاتها بعد فترة التوقف يوم 7 أغسطس في الساحل الشمالي، ضمن موسم الحفلات الصيفية.