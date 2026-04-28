تامر حسني يناشد وزارة الصحة بالتدخل لإنهاء "الفتنة الغذائية" في مصر

ناشد تامر حسني وزارة الصحة المصرية التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ"الفتنة الغذائية"، في ظل انتشار واسع لمعلومات مغلوطة ومتضاربة حول الأنظمة الغذائية والأطعمة المفيدة للجسم.

وأوضح الفنان المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن حالة الجدل الدائرة حالياً تتطلب تحركاً من الجهات المختصة لتقديم إرشادات واضحة ومبنية على أسس علمية، تساعد المواطنين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

كما دعا حسني نخبة الأطباء والمتخصصين، وفي مقدمتهم مجدي يعقوب، إلى الخروج للرأي العام وتوضيح أسس التغذية السليمة، مع عرض الأدلة العلمية التي تدعم التوصيات الغذائية، وتحديد الأنظمة الأنسب لمختلف الحالات الصحية.