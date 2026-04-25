منة شلبي تحيي ذكرى والدها برسالة مؤثرة

أحيت الفنانة منة شلبي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وشاركت منة شلبي صوراً تجمعها بوالدها، ووجهت له رسالة دعت له فيها بالرحمة والمغفرة، معبرة عن اشتياقها في أول مناسبة تمر بعد رحيله، مطالبة متابعيها بالدعاء له.

وكتبت منة: "عيد ميلادك النهاردة في الجنة يا رب يا حبيبي.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك، وعامله بإحسانك وعفوك يا رب، وأهبه الفردوس الأعلى.. نسألكم الفاتحة".

وكان المنتج أحمد الجنايني زوج منة شلبي قد أعلن وفاة والدها محمد هشام الدين شلبي في 19 أبريل الجاري، ناعياً إياه بكلمات أشاد فيها بصفاته الإنسانية.

وتأتي هذه الرسالة في إطار تفاعل الفنانة مع جمهورها ومشاركتها تفاصيل لحظات إنسانية تمر بها خلال الفترة الحالية.