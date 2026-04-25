شيرين تكسر صمت الغياب بأغنية «الحضن شوك»

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقوة لتتصدر الترند بعد طرحها أغنية "الحضن شوك"، التي جاءت بعد حالة ترقب واضحة، لم تكن مجرد إصدار فني عادي، بل اعتُبرت رسالة عودة قوية ومؤثرة.

واعتمدت شيرين في عودتها على فريق عمل «مضمون النجاح»؛ فعزيز الشافعي وتوما هما العقل المدبر خلف هذه «الخلطة الدرامية» التي أثارت حماسة الجمهور من خلال المقاطع التشويقية قبل أيام من الطرح الرسمي، مما ساهم في تصدر الأغنية لقوائم التفاعل منذ اللحظة الأولى.

وفور صدور الأغنية، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة ترحيب واسعة. الجمهور لم يرَ في «الحضن شوك» مجرد عمل غنائي، بل اعتبرها «تصفية حسابات» فنية وخطوة جريئة في رحلة شيرين للعودة إلى دائرة الضوء بعد مرحلة التوقف والعلاج. لقد عادت شيرين بصوتها المليء بالشجن، لتثبت أن علاقتها بجمهورها تتجاوز حدود الأغاني، لتصل إلى مستوى «الارتباط الوجداني» بكلماتها وحكاياتها.