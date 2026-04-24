شيرين عبدالوهاب.. إدارة جديدة وخطة فنية تعيدها للأضواء

تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب مع مدير الأعمال ناصر بجاتو ليتولى الإشراف على نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى إعادة ترتيب مسيرتها والعودة بقوة إلى الساحة الغنائية.

وأوضح بجاتو في تصريحات إعلامية أن تعاونه مع شيرين ليس الأول، إذ سبق أن عملا سوياً خلال فترة شهدت نجاحات لافتة في مشوارها، مؤكداً تطلعه لتقديم مرحلة مختلفة تتضمن أعمالاً جديدة ومفاجآت فنية تعيدها إلى صدارة المشهد.

وأشار إلى ثقته في قدرة شيرين على استعادة حضورها الجماهيري، خاصة مع ما تمتلكه من رصيد فني قوي وشعبية واسعة في العالم العربي.

وفي سياق متصل، يواصل بجاتو نشاطه في إدارة أعمال عدد من الفنانين، من بينهم بهاء سلطان وجنات، حيث شارك معهم في عدة مشاريع غنائية خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، كشف الملحن عزيز الشافعي عن عودة شيرين رسمياً إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، من خلال عمل جديد بعنوان عايزة أشتكي وأشكي.

ونشر الشافعي عبر حسابه على موقع فيسبوك مقطع فيديو جمعه بالموزع حاتم عبد العزيز، حيث عبّر خلاله عن اشتياق الجمهور لصوت شيرين، قبل أن تظهر الأخيرة وهي تؤدي جزءاً من الأغنية، في إشارة واضحة إلى قرب طرح العمل وعودتها المنتظرة.