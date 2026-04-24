محكمة لبنانية تحدد 6 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم على فضل شاكر

قررت محكمة الجنايات في بيروت تحديد يوم السادس من مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بعد استكمال جلسات المحاكمة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه.

وخصصت الجلسة التي عقدت، اليوم الجمعة، في قصر العدل في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين القاضيين نديم الناشف وسارة بريش، في قضية محاولة قتل في صيدا، للاستماع إلى مطالعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، إضافة إلى مرافعة وكيل الادعاء، حيث طلب الطرفان تطبيق مواد الاتهام بحق جميع المدعى عليهم.

في المقابل، ركزت مرافعات وكيل فضل وشاكر على التشكيك بأسس الدعوى، معتبرين أنها تفتقر إلى الأدلة والوقائع القانونية، ولا تستند إلى معطيات ثابتة، وخلصوا إلى المطالبة بكف التعقبات عن موكليهم، وإعلان براءتهم لعدم ثبوت أي دليل بحقهم.