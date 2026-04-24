في وصيتها الأخيرة.. حياة الفهد تترك رسالة إنسانية مؤثرة

كشف يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، عن جوانب من وصيتها غير المعلنة، والتي كانت تتجلى في الأحاديث اليومية التي جمعتهما، وتركزت بشكل أساسي على مساعدة المحتاجين ودعم الأعمال الإنسانية.

وأوضح الغيث، في تصريحات إعلامية، أن الفنانة الراحلة كانت تؤكد له باستمرار أهمية التحلي بحسن النية، خصوصاً عندما كان يُبدي شكوكه تجاه بعض طالبي المساعدة، مشددة على ضرورة العطاء دون تردد أو تشكيك.

وأشار إلى أنها كانت على تواصل دائم معه، وتطلب منه تخصيص مبالغ مالية لتقديمها لأشخاص محتاجين في مناطق مختلفة، وعندما كان يستفسر عن مصدر هذه الحالات، كانت تخبره بأنها تتلقى معلومات عنها عبر تطبيق واتساب.

كما تطرّق إلى موقفها من الاستمرار في العمل الفني خلال سنواتها الأخيرة، موضحاً أنه كان ينصحها بالتخفيف أو التوقف، لكنها كانت ترد بسؤاله عن عدد العاملين في أي عمل فني، قبل أن تؤكد أن هذه الأعمال تمثل مصدر رزق لعشرات الأشخاص، قائلة إن الفن «يفتح بيوت الناس».

وأضاف أن الراحلة لم تكن تكتفي بالدعم العلني، بل كانت حريصة على تقديم المساعدات بشكل سري، بعيداً عن الأضواء، انطلاقاً من قناعاتها الراسخة بقيمة العمل الخيري.