نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر

كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى عن مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تمثلت في فشل بالجهاز التنفسي استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأوضحت أن حالته شهدت تدهوراً خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، قبل أن يتم إدخاله تحت الملاحظة الدقيقة لمتابعة تطورات وضعه الصحي.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي، نفت نادية مصطفى صحة ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن حالته، مؤكدة أن بعض التصريحات المتداولة لا تستند إلى مصادر موثوقة، ولا تعكس الحقيقة.

كما شددت على أن الصور المنتشرة للفنان على سرير المرض غير حقيقية، موضحة أنها مُصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع بصلة.

وأضافت أن أسرة الفنان متواجدة بجانبه بشكل دائم، مع منع الزيارات أو التصوير حفاظاً على حالته الصحية وخصوصيته، مشيرة إلى أن نشر أخبار غير دقيقة في مثل هذه الظروف يُسبب قلقاً كبيراً لأسرته ومحبيه.

وأكدت أن الفنان لا يزال يخضع للملاحظة بعد الأزمة التنفسية التي مر بها، معربة عن أملها في تحسن حالته وعودته قريباً إلى جمهوره بكامل صحته.