إبراهيم تاتليسس يعلن التبرع بثروته للدولة التركية وحرمان ورثته

أعلن الفنان التركي إبراهيم تاتليسس تبرعه بكامل ثروته للدولة التركية، وحرمان ورثته منها، عقب تعافيه من أزمة صحية أخيراً، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وقال تاتليسس إنه أوصى بجميع أملاكه للدولة، مؤكداً أن ثروته جاءت بجهده الشخصي، ما يمنحه الحق في التصرف بها وفق رؤيته.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الخلاف القانوني بينه وبين نجله الأكبر، حيث أصدرت محكمة في إزمير قراراً بمنع الابن من الاقتراب منه، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة.

وفي المقابل، اعتبر محامي الابن أن القرار يفتقر إلى مبررات قانونية، مؤكداً التوجه للطعن عليه.