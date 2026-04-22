تطورات الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر

كشف خضر كنعان، مدير أعمال الفنان المصري هاني شاكر، عن تفاصيل جديدة بشأن وضع الفنان الصحي، في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً، بعد تعرضه لانتكاسة مفاجئة وُصفت بالحرجة، نتيجة نزيف حاد استدعى نقل كميات كبيرة من الدم، قبل خضوعه لعملية جراحية في القولون لوقف النزيف.

وأوضح كنعان، في تصريحات صحفية، أن هاني شاكر لا يزال يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات في باريس، حيث يخضع للرعاية الطبية داخل وحدة العناية المركزة، لافتاً إلى أن حالته الصحية دقيقة وتحت متابعة مستمرة من الفريق الطبي، مع تأثر كبير في القولون، ما يجعل هذه المرحلة بحاجة إلى دعم ودعاء لتجاوز الأزمة. وأضاف: «المطلوب في هذه المرحلة هو الدعاء والصلاة من أجله، حتى يعود إلينا بصحة وعافية بإذن الله».

وفي سياق متصل، نفى مدير أعمال الفنان ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول وفاته، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، واصفاً إياها بمعلومات غير دقيقة، ومطالباً وسائل الإعلام بضرورة تحري المصداقية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

واختتم خضر كنعان تصريحاته بالتأكيد على أهمية عدم تداول الأخبار غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن أسرة الفنان أو مكتبه الإعلامي أو نقابة المهن الموسيقية، باعتبارها الجهات المخوّلة بإصدار أي تحديثات تتعلق بحالته.

خلال الفترة الأخيرة، تعرض هاني شاكر لأزمة صحية حادة نتيجة إصابته بنزيف في القولون، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً، أجرى خلاله الفريق الطبي عملية تم فيها استئصال القولون بالكامل. وتم نقله لاحقاً إلى فرنسا لاستكمال العلاج والخضوع لبرامج التأهيل الطبي، حيث شهدت حالته تحسناً نسبياً، قبل أن يتعرض لانتكاسة في الجهاز التنفسي، استدعت نقله مجدداً إلى العناية المركزة.